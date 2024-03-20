Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan belirsizliği

Beşiktaş'ta gelecek sezon çalışmaları devam ederken, iç transferde yapılan iki görüşmeden de olumsuz sonuç çıktığı kaydedildi.

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlı idarecilerin yıllık ücret konusunda henüz bir teklif yapmadığı Salih Uçan ve Cenk Tosun'un gemileri yaktığı öne sürüldü.

AYRILIĞINA KESİN GÖZLE BAKILIYOR

İstediği maaş teklifini alamayan Cenk Tosun'un sezon sonunu bekleme kararı aldığı belirtilirken, yeni takım arayışlarını da hızlandırdığı aktarıldı.

Henüz resmi bir teklif yapılmadığı belirtilen Salih Uçan'ın ise takımdan ayrılmasına kesin gözle bakıldığı ifade edildi.

Salih Uçan, bu sezon Beşiktaş formasıyla 31 resmi maça çıktı, milli futbolcu bu mücadelelerde 4 gol atıp 5 asist kaydetti.

Cenk Tosun ise bu sezon siyah-beyazlı formayla 38 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 10 gol atıp 7 asistlik performans sergiledi.