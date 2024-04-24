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Beşiktaş'ta derbi öncesi Semih Kılıçsoy gelişmesi

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi sakatlığı bulunan Semih Kılıçsoy'un derbide oynayıp oynamayacağı mereak ediliyordu. Genç yıldızın sarı-lacivertliler karşısında görev almasının beklendiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta derbi öncesi Semih Kılıçsoy gelişmesi

, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Derbi mücadelesi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Samsunspor mücadelesinin ardından sakatlanan Semih Kılıçsoy'un derbide oynayıp oynamayacağını merak ediyordu.

KUPA MAÇINDA KADROYA ALINMADI

Son olarak dün akşam kupada Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Serdar Topraktepe, Semih Kılıçsoy'u Fenerbahçe derbisine saklamak için kadroya dahil etmediklerini açıklamıştı.

SEMİH KILIÇSOY FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

TRT Spor'un haberine göre, Semih Kılıçsoy'un Fenerbahçe derbisinde forma giyeceği öne sürüldü.

Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maçta forma giydi. Bu mücadelelerde 11 gol atıp 2 asitlik performans sergiledi.

Öte yandan sağ bekte forma giyen Onur Bulut'un da Fenerbahçe maçında formasına kavuşması bekleniyor.

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