Beşiktaş'ta Gaziantep maçı öncesi savunmada 6 eksik

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, yarın Gaziantep'i konuk edecek.

MASUAKU VE COLLEY DE SAKATLANDI

Siyah-beyazlı ekipte Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Eric Bailly ve Daniel Amartey'in ardından Omar Colley ile Arthur Masuaku'nun sakatlandığı açıklandı.

Masuaku'nun uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilirken, Colley'de ise eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokusunda ödem görüldüğü açıklandı.

NECİP'İN YANINDA AMİR VEYA ONANA

Hürriyet'in haberine göre, sakat sayısı 6'ya yükselen Beşiktaş'ta Gaziantep karşısında Necip Uysal'ın forma şansı bulması bekleniyor.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın savunma bölgesinde Necip'in yanında Amir veya Onana'ya forma şansı vereceği kaydedildi.

DEMİR EGE İLK 11 BAŞLAYABİLİR

Öte yandan genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın da 11'de oynayacağı düşünülüyor.

Beşiktaş - Gaziantep mücadelesi 30 Ekim saat 20.00'da başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayımlanacak.