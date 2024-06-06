Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un maaşı belli oldu

Beşiktaş, dün akşam sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'un getirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlılarla bir yılı opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı çalıştırıcının alacağı ücret belli oldu.

Sabah'ın haberine göre, van Bronckhorst'un sezon başına 1.4 milyon euro garanti ücret alacağı öne sürüldü. Ayrıca 49 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Son olarak Glasgow Rangers'ı çalıştıran Bronckhorst, 68 resmi mücadelede maç başına 2.01 puan ortalaması yakalamıştı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE 6 KUPAYA SAHİP



Feyenoord U-21 Takımı'nda teknik direktörlüğe başlayan Giovanni van Bronckhorst, A takımda yardımcı antrenörlük tecrübesi yaşadıktan sonra Mayıs 2015’te Hollanda ekibinin başına geçti.



Sahada genellikle 4-3-3 dizilişini tercih eden 49 yaşındaki teknik adam, Feyenoord’un başında 176 maça çıktı ve 1.99’luk puan ortalaması tutturdu. 2019 yılında görevinden ayrılan Hollandalı teknik direktör, 2020 yılında Çin’in Guangzhou City takımı ile anlaştı fakat sadece 23 maçta takımın başında bulundu.



Son olarak futbolculuk kariyerinde de formasını giydiği İskoçya ekibi Rangers ile anlaşan van Branckhorst, 68 maçta 2.01 puan ortalaması yaptı.



Van Bronckhorst, teknik direktörlük kariyeri boyunca bir kez Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları elde etti.



Hollandalı, Rangers'ı 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline taşımayı başardı.



Giovanni van Bronckhorst, Kasım 2022’den itibaren takım çalıştırmıyor.