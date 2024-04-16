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Beşiktaş'ta hoca adayları şekilleniyor: Yerlide Şenol Güneş yabancıda 3 aday

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için 4 isim ön plana çıkıyor. Yerlide Şenol Güneş, yabancıda ise Van Bronckhorst, Ruud van Nistelrooy ve Lucescu isimleri masada.

Beşiktaş'ta hoca adayları şekilleniyor: Yerlide Şenol Güneş yabancıda 3 aday

'ta teknik direktör adayları şekilleniyor.

Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacak olan siyah-beyazlılarda 4 isim ön plana çıkıyor.

YERLİ HOCA İSTEĞİ AĞIRLIKLI

Yönetim içinde yerli hoca isteğinin ağırlıkta olduğu iddia edilirken yerlide , yabancıda ise Van Bronckhorst, Ruud van Nistelrooy ve Lucescu isimleri masada.

Başkan Hasan Arat’ın yerli yönünde karar verilmesi halinde Güneş’i liste başında yer verdiği öne sürüldü.

Diğer iki Hollandalı teknik adam, sezon sonu için görüşülecek isimler arasında. Bunlardan ilki, ismi uzun süre masada olan Giovanni van Bronckhorst. Diğeri ise Ruud van Nistelrooy. Lucescu ise daha önce Beşiktaş'ı reddetmiş ve sezon sonu olursa "Evet" derim açıklamasında bulunmuştu.

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