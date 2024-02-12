Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Aboubakar ABD'ye gidebilir

Beşiktaş’ta kadro dışı kalan ve geleceği merak edilen Vincent Aboubakar’a sürpriz bir talip çıktı.
MLS ekibi, siyah-beyazlılarla 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu için harekete geçti.
Africafoot'un haberine göre; LA Galaxy, Aboubakar’ı renklerine bağlamak için Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. ABD ekibinin, 32 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde siyah-beyazlılara net bir teklif yapması bekleniyor.
22 MAÇTA 11 GOL
Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıktı. Kamerunlu santrfor bu karşılaşmalarda 11 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.
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