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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Aboubakar ABD'ye gidebilir

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Vincen Aboubakar, Los Angeles Galaxy’nin radarına girdi. ABD ekibinin, Kamerunlu golcünün transferi için teklif yapması bekleniyor.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Aboubakar ABD'ye gidebilir

’ta kadro dışı kalan ve geleceği merak edilen Vincent Aboubakar’a sürpriz bir talip çıktı.

MLS ekibi, siyah-beyazlılarla 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu için harekete geçti.

Africafoot'un haberine göre; LA Galaxy, Aboubakar’ı renklerine bağlamak için Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. ABD ekibinin, 32 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde siyah-beyazlılara net bir teklif yapması bekleniyor.

22 MAÇTA 11 GOL

Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıktı. Kamerunlu santrfor bu karşılaşmalarda 11 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

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