Borussia Dortmund, silah üreticisi Rheinmetall ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Basında yer alan haberlere göre, Dortmund ekibinin lisanslı ürünlerinde, stattaki reklam panolarında ve basın toplantılarında yer alacak şirketin logosu, formalarda görünmeyecek.



Bu anlaşmayla ilk kez bir Alman savunma şirketi, Bundesliga takımının sponsoru oldu.



Merkezi Düsseldorf kentinde bulunan Rheinmetall, Avrupa'nın en büyük mühimmat üreticisi şirketlerinden biri.



Haberlerde, şirketin İsrail'e 10.000 adet 120 mm'lik hassas tank mühimmatı sağladığı bilgisi de yer aldı.