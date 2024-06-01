NTV.COM.TR’ye geri dön

Jose Mourinho, İstanbul'a geliyor: İmza töreni düzenlenecek

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jose Mourinho, pazar günü kulüple sözleşme imzalayacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz." denildi.

Jose Mourinho, İstanbul'a geliyor: İmza töreni düzenlenecek

Gelecek sezondan itibaren 'yi çalıştıracak olan , bugün saat 14.30'da İstanbul'a geliyor.

Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya giden Portekizli teknik adam, pazar günü İstanbul'a gelip kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Fenerbahçe bu akşam Jose Mourinho için imza töreni de düzenleyecek.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın en büyük spor kulübünün büyük taraftarı!

Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz.

2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!"

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...