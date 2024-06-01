Jose Mourinho, İstanbul'a geliyor: İmza töreni düzenlenecek

Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Jose Mourinho, bugün saat 14.30'da İstanbul'a geliyor.
Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya giden Portekizli teknik adam, pazar günü İstanbul'a gelip kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
Fenerbahçe bu akşam Jose Mourinho için imza töreni de düzenleyecek.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Dünyanın en büyük spor kulübünün büyük taraftarı!
Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz.
2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!"
Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024
Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 😌🙃
2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!💛💙 pic.twitter.com/jPOcSnzpZL
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