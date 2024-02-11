Beşiktaş'ta Kayserispor maçında Muçi ve Al-Musrati sürprizi

Mondihome Kayserispor maçı kamp kadromuz. 🦅#KYSvBJK



ℹ Antalyaspor mücadelesinin ardından uyluk iç adale grubunda ağrı hissetmesi nedeni ile yapılan risk analizinde yaralanma açısından yüksek risk saptanan Milot Rashica ve sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme… pic.twitter.com/y8gngpPeiG