NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'ta Kayserispor maçında Muçi ve Al-Musrati sürprizi

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçının kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda yeni transferler Ernest Muçi ile Al-Musrati kadroda yer aldı. Öte yandan sakatlıkları dolayısıyla 6 isim kafileye dahil edilmedi.

Beşiktaş'ta Kayserispor maçında Muçi ve Al-Musrati sürprizi

, Trendyol 'in 25. haftasında oynayacağı Kayserispor mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Siyah-beyazlılarda yeni transferler Ernest Muçi ile Al-Musrati kamp kadrosuna dahil edildi.

6 İSİM YOK

Sakatlıkları süren Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson ve Yakup Arda Kılıç ise Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Kayserispor - Beşiktaş mücadelesi 12 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;