Beşiktaş'ta Kayserispor maçında Muçi ve Al-Musrati sürprizi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynayacağı Kayserispor mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu.
YENİ TRANSFERLER KADRODA
Siyah-beyazlılarda yeni transferler Ernest Muçi ile Al-Musrati kamp kadrosuna dahil edildi.
6 İSİM YOK
Sakatlıkları süren Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson ve Yakup Arda Kılıç ise Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmedi.
Kayserispor - Beşiktaş mücadelesi 12 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Mondihome Kayserispor maçı kamp kadromuz. 🦅#KYSvBJK— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 11, 2024
ℹ Antalyaspor mücadelesinin ardından uyluk iç adale grubunda ağrı hissetmesi nedeni ile yapılan risk analizinde yaralanma açısından yüksek risk saptanan Milot Rashica ve sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme… pic.twitter.com/y8gngpPeiG
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