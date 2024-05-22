Beşiktaş'ta Mourinho'yla ikinci zirve tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in geçtiğimiz hafta Jose Mourinho açıklamaları gündemi yeniden şekillendirdi.

"TEKLİFİMİZE SICAK BAKTI"

Yücel, Portekizli çalıştırıcının tekliflerine sıcak baktığına dikkat çekerek, "1 Ay önce Mourinho ile temasa geçtik. Teklifimize sıcak baktı. Ekonomik detaylar halledildi. Haftaya İtalya'ya gidip yüz yüze görüşeceğiz. Mourinho ile anlaşırsak kendisine Quaresma'nın da teknik heyette yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük olmayacak sponsorla halledebiliriz. Ben bu sürecin sponsoruyum. Bu bizim isteğimize bağlı olarak sonuçlanacak. Önemli olan Beşiktaş ile en uyumlu oalcak isimde mutabık kalmak." ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞME KUPA FİNALİ SONRASI

Fotomaç'ın haberine göre, yarın Türkiye kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kupa finalinin ardından Mourinho'yla yeniden görüşme yapılacağı öne sürüldü.

MAAŞININ BİR KISMINI KARŞILAYACAK

Ayrıca haberde, siyah-beyazlı idarecilerin Mourinho transferinde sponsor desteğini kullanarak maaş yükünden kurtulmayı hedeflediği kaydedilirken, Hüseyin Yücel'in de devreye girerek Portekizli çalıştırıcının maaşının bir kısmını üstelenceği iddia edildi.