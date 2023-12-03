Beşiktaş'ta oy verme işlemi tamamlandı: 23 yıllık rekor katılım

ARAT İLE ADALI, 3. KEZ BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK



Beşiktaş'ta başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı, 3. kez başkanlık için mücadele edecek.



Arat, onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Hasan Arat, 2000 ve 2002'deki kongrelerde Serdar Bilgili'nin gerisinde kalarak başkanlığa seçilemedi.



Adalı ise Yıldırım Demirören ve Fikret Orman döneminde yönetici olarak görev yaptı. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da ise Ahmet Nur Çebi ile girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

ADAYLARIN LİSTELERİ



Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:



Serdal Adalı:



Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.



Hasan Arat:



Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan. SON 4 BAŞKAN GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYAMADI

Beşiktaş'ta başkanlığı üstlenen son 4 isim, görev sürelerini tamamlayamadı.



Siyah-beyazlılarda onursal başkan Süleyman Seba'nın ardından 2000 yılında başkanlığa seçilen Serdar Bilgili, 2004'te görevinden istifa etti.



Serdar Bilgili'den sonra başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım Demirören, 2012'de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmesinin ardından görevinden ayrıldı.



2012-2019'da başkanlık yapan Fikret Orman ile halefi Ahmet Nur Çebi ise görev süreleri dolmadan olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı ve yeniden aday olmadılar.



REKOR SÜLEYMAN SEBA'DA



Beşiktaş'ın 120 yıllık tarihinde 34 farklı isim başkanlık yaptı.



Süleyman Seba, 1984-2000 yıllarını kapsayan 8 dönemde aralıksız başkanlık yaptı. 16 yıl başkanlık görevini yürüten Seba, siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti. BEŞİKTAŞ, SEÇİMLERDE SON 23 YILIN REKORUNU KIRDI

Beşiktaş'ta sabah saat 10.00 sularında başlayan seçim 17.00 itibarıyla yoğun bir ilgi görerek devam ediyor. Siyah-beyazlı kongre üyelerinde yaka kartı alan ve oy kullancak kişi sayısı 12152 olarak güncellendi. Bu sayıyla birlikte Beşiktaş başkanlık seçimlerinde son 23 yılın rekorunu kırdı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin