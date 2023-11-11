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Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ilk 11'i şekilleniyor

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile ilk maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Rams Başakşehir’i konuk edecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ilk 11'i şekilleniyor

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Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Rams Başakşehir ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör takımının başında ilk maçına çıkacak.

5 EKSİK

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Aboubakar, Cenk, Masuaku, Colley ve milli takım kampına katılan Rashica forma giyemeyecek.

Başakşehir’de Ömer Ali Şahiner ve Edgae Le sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacaklar.

Tüpraş Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş:

Mert

Rosier-Necip-Bailly-Onur

Amir-Salih

Ghezzal-Gedson-Zaynutdinov

Muleka

Beşiktaş'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay: Kendi ekibimle devam edeceğim

Beşiktaş'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay: Kendi ekibimle devam edeceğim

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