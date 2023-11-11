Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ilk 11'i şekilleniyor

Beşiktaş Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Rams Başakşehir ile karşılaşacak.



Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör Rıza Çalımbay takımının başında ilk maçına çıkacak.

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Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Aboubakar, Cenk, Masuaku, Colley ve milli takım kampına katılan Rashica forma giyemeyecek.



Başakşehir’de Ömer Ali Şahiner ve Edgae Le sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacaklar.



Tüpraş Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

MUHTEMEL 11



Beşiktaş:



Mert



Rosier-Necip-Bailly-Onur



Amir-Salih



Ghezzal-Gedson-Zaynutdinov



Muleka

