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Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Cenk Tosun belirsizliği

Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlıların her iki futbolcuya da henüz rakamsal olarak bir öneride bulunmadığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Cenk Tosun belirsizliği

'ta sezon sonu sözleşmeleri bitecek Salih Uçan ve Cenk Tosun'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz her iki futbolcuyla da toplantı yapan siyah-beyazlı idareciler Kaan Şakul, Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, 1 hafta içinde sözleşme için adım atacaklarını bildirmişti.

Ancak 1 haftanın ardından henüz bir görüşme yapılmadığı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş'ın şu ana kadar Cenk veya Salih'e herhangi bir rakamsal öneride bulunmadığı kaydedildi.

Salih Uçan, Beşiktaş'ta yıllık 9 milyon TL (256 bin euro) kazanırken, Cenk Tosun ise 18 milyon TL (512 bin euro) ücret alıyor.

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