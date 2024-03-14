Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Cenk Tosun belirsizliği

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmeleri bitecek Salih Uçan ve Cenk Tosun'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz her iki futbolcuyla da toplantı yapan siyah-beyazlı idareciler Kaan Şakul, Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, 1 hafta içinde sözleşme için adım atacaklarını bildirmişti.

Ancak 1 haftanın ardından henüz bir görüşme yapılmadığı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş'ın şu ana kadar Cenk veya Salih'e herhangi bir rakamsal öneride bulunmadığı kaydedildi.

Salih Uçan, Beşiktaş'ta yıllık 9 milyon TL (256 bin euro) kazanırken, Cenk Tosun ise 18 milyon TL (512 bin euro) ücret alıyor.