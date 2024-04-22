Beşiktaş'ta Sarri sesleri

Beşiktaş'ta Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların faturası Fernando Santos'a kesildi.

Siyah-beyazlılar sezon sonuna kadar takımı U19 antrenörü Serdar Topraktepe'nin çalıştıracağını da duyurdu.

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel'in Maurizio Sarri ile randevulaştığı ve Fransa'da görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.

İtalyan teknik adamı siyah-beyazlılara gelmesi için ikna etmeye çalışacağı ardından maaş ve transfer bütçesi görüşmelerinin yapılacağı kaydedildi.

Haberde Hüseyin Yücel'in Sarri'ye Beşiktaş'ı neden çalıştırması gerektiğini ve kendisini nelerin beklediğini anlatacağı ifade edildi.

Son olarak Serie A ekibi Lazio'yu çalıştıran Sarri, mavi-beyazlılarla 137 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde maç başına 1.64 puan ortalaması yakaladı.