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Beşiktaş'ta sil baştan: Burak Yılmaz ilk 11'i değiştiriyor

Galatasaray derbisinden 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın Perşembe günü oynanacak Bodo/Glimt maçıyla beraber ilk 11'de keskin değişiklikler yapacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ta sil baştan: Burak Yılmaz ilk 11'i değiştiriyor

, Trendyol 'in 9. haftasında Galatasaray derbisinden 2-1 mağlup ayrıldı.

Şenol Güneş'in istifa kararının ardından takımı devralan 'ın kadroda bazı değişiklikler yapacağı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre, Burak Yılmaz'ın Perşembe günü Bodo/Glimt ile oynanacak Konferans Ligi maçında ilk 11'de yeni oyunculara şans vereceği öne sürüldü. 

COLLEY'DEN BURAK YILMAZ'A ÖZÜR

Galatasaray karşısında Colley - Amartey tandemi savunmada zaafiyet oluşturarak taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

Gambiyalı stoperin düşük performansı sebebiyle derbinin ardından Burak Yılmaz'dan özür dilediği aktarıldı. 

Bodo/Glimt - Beşiktaş mücadelesi 26 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den yayımlanacak.

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