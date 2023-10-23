Beşiktaş'ta sil baştan: Burak Yılmaz ilk 11'i değiştiriyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray derbisinden 2-1 mağlup ayrıldı.
Şenol Güneş'in istifa kararının ardından takımı devralan Burak Yılmaz'ın kadroda bazı değişiklikler yapacağı kaydedildi.
Sabah'ın haberine göre, Burak Yılmaz'ın Perşembe günü Bodo/Glimt ile oynanacak Konferans Ligi maçında ilk 11'de yeni oyunculara şans vereceği öne sürüldü.
COLLEY'DEN BURAK YILMAZ'A ÖZÜR
Galatasaray karşısında Colley - Amartey tandemi savunmada zaafiyet oluşturarak taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.
Gambiyalı stoperin düşük performansı sebebiyle derbinin ardından Burak Yılmaz'dan özür dilediği aktarıldı.
Bodo/Glimt - Beşiktaş mücadelesi 26 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den yayımlanacak.
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