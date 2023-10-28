NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk'ten başkanlık açıklaması

Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk başkanlığa aday olmayacağını açıkladı

Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk'ten başkanlık açıklaması

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da başkanlığa aday olmayacağını duyurdu.

Yamantürk'ün yazılı açıklaması şöyle;

"10/17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olmayacağım. 

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk Sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim."

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...