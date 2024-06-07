Beşiktaş'ta yönetim kurulu danışmanlığına Bradley Friedel getirildi

Beşiktaş'ta yönetim kurulu danışmanlığı görevine ABD'li Bradley Friedel getirildi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu danışmanlığına getirilmiştir. Friedel'e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.



Eski kaleci Bradley Friedel, kariyerinde Galatasaray, Columbus, Liverpool, Blackburn, Aston Villa ve Tottenham'ın da formalarını giymişti.