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Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Vincent Aboubakar, sabaha karşı 05.00'te İstanbul'da olacak.

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Al Nassr ile sözleşme fesih işlemini resmen bitiren Vincent Aboubakar, için İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş, Aboubakar'ı taşıyan uçağın saat 04.15-04.30 arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ineceğini açıkladı.

04.30’da İstanbul’a gelecek olan Aboubakar, 08.00’de sağlık kontrolüne girecek. Kontrollerin ardından sözleşmeyi imzalayacak.

16.00'da takım uçağı ile Kayseri’ye gidecek olan Kamerunlu golcü, lisans işlemlerinin tamamlanması halinde Kayseri maçının kadrosuna alınacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Vincent Aboubakar‘ı taşıyan uçak, 04.15-04.30 arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline inecektir."

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