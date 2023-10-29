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Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Geceyi hastanede geçirdi

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın yüksek ateş ve karın ağrısı şikayeti sebebiyle geceyi hastanede geçirdiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Geceyi hastanede geçirdi

, Arthur Masuaku ve Omar Colley'in sakatlıklarının ardından Vincent Aboubakar'ın da karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti sebebiyle geceyi hastanede geçirdiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Vincent Aboubakar’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde geçirmiştir.

Aboubakar’ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir."

Beşiktaş, Trendyol 'in 10. haftasında yarın saat 20.00'da Gaziantep ile karşılaşacak.

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