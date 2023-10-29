Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Geceyi hastanede geçirdi

Beşiktaş, Arthur Masuaku ve Omar Colley'in sakatlıklarının ardından Vincent Aboubakar'ın da karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti sebebiyle geceyi hastanede geçirdiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Vincent Aboubakar’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde geçirmiştir.



Aboubakar’ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir."

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın saat 20.00'da Gaziantep ile karşılaşacak.