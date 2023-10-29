Beşiktaş'tan bir hastalık açıklaması daha: Valentin Rosier kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Gaziantep ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlı ekip, Vincent Aboubakar'ın ardından Valentin Rosier'in de hastalık sebebiyle Gaziantep maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier’in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarılmıştır.



Valentin Rosier’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

ABOUBAKAR GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ

Beşiktaş kulübünden gün içerisinde yapılan bir diğer açıklamada ise Vincent Aboubakar'ın karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti sebebiyle geceyi hastanede geçirdiği açıklandı.

Aboubakar, yarın oynanacak Gaziantep maçında yer almayacak.