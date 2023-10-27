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Beşiktaş’tan Cumhuriyet’in 100. yılına özel forma

Galatasaray’ın ardından Beşiktaş da Cumhuriyet’in 100. yılına özel formasını tanıttı.

Beşiktaş’tan Cumhuriyet’in 100. yılına özel forma

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Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün kutlanması için hazırlıklar sürerken spor kulüpleri de bu özel yıl için formalar çıkarmaya devam ediyor.

Galatasaray’ın ardından da Cumhuriyet’in 100.yılı dolayısıyla çıkardığı formayı satışa sundu.

"CUMHURİYET FORMAMIZ İLE TAÇLANDI"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Cumhuriyet'in bayrak takımı olarak; bayrağımızdan ilham aldığımız kırmızı formamız, şimdi Cumhuriyet'in 100. yılına özel logomuzla! 120 yıllık gurur, Cumhuriyet formamız ile taçlandı.” ifadelerine yer verildi.

Satışa sunulan formaların fiyatı 1.425 TL olarak belirlendi.

Beşiktaş’tan Cumhuriyet’in 100. yılına özel forma - 1

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