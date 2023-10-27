Beşiktaş’tan Cumhuriyet’in 100. yılına özel forma

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün kutlanması için hazırlıklar sürerken spor kulüpleri de bu özel yıl için formalar çıkarmaya devam ediyor.
Galatasaray’ın ardından Beşiktaş da Cumhuriyet’in 100.yılı dolayısıyla çıkardığı formayı satışa sundu.
"CUMHURİYET FORMAMIZ İLE TAÇLANDI"
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Cumhuriyet'in bayrak takımı olarak; bayrağımızdan ilham aldığımız kırmızı formamız, şimdi Cumhuriyet'in 100. yılına özel logomuzla! 120 yıllık gurur, Cumhuriyet formamız ile taçlandı.” ifadelerine yer verildi.
Satışa sunulan formaların fiyatı 1.425 TL olarak belirlendi.
BEŞİKTAŞ FORMASI HELİKOPTERLE GELDİ
Cumhuriyet’in Bayrak Takımı, Cumhuriyet’in 100. Yılına kanatlanıyor. 100. Yıl özel limitli formalarımız şimdi adidas ve Kartal Yuvası online mağazalarında satışta.— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 27, 2023
👉 https://t.co/3o0Ufr1PvN
🦅🇹🇷 #CumhuriyetinBayrakTakımı pic.twitter.com/0Hba3cdHpZ
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