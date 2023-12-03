Beşiktaş'tan Fenerbahçe Beko'ya Yam Madar yanıtı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftas derbi mücadelesine sahne oldu.

Beşiktaş Emlakjet, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 68-64 mağlup etmeyi başararak bu sezon ligde 7. galibiyetini aldı.

Mücadelede tribünlerden suratına yabancı isim isabet eden Yam Madar, bir süre yerde kaldıktan sonra mücadele devam etti.

YAM MADAR'DA KISMİ GÖRME KAYBI

Sarı-lacivertli ekip bugün yaptığı açıklamada İsrailli basketin görme kaybı şikayetlerinde bulunduğunu ve yapılan tetkiklerin ardından son durumunun belli olacağı belirtildi.

Ayrıca sarı-lacivertli ekip müsabaka görevlilerinin olayın ardından maçı devam ettirmelerine tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ'TAN FENERBAHÇE'YE YANIT

Siyah-beyazlı ekip bu açıklamaların ardından bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı;

"Rakip takımın şube yöneticisi, nezaketen kendilerine ayrılan saha içi koltuklara talimatlara aykırı olarak kendi takım formasını giymiş bir şekilde gelmiş ve taraftarlarımızın dikkatini kendi üzerine çekmiştir.



Akabinde saha kenarından takımımızın momentumu eline aldığı ve farkı açtığı dakikalarda abartılı bir şekilde hakemlere itiraz ederek taraftarlarımızı tahrik etmeye çalışmış ve istenmeyen olayların yaşanmasına neden olmuştur.



Rakip takım yöneticisinin örnek olması gerektiği yerde taraftarlarımızı tahrik edici davranışlarda bulunması kendi sporcusunun yaralanmasına sebebiyet vermiştir.

Malum şahsın siyah-beyazlılarımızın başarısını gölgelemeye çalışması ve küçük oyunlar peşinde koşması temsil ettiği camiaya da yapılmış bir ayıptır.



Bir kez daha belirtmek isteriz ki bu olaylar asla tasvip ettiğimiz davranışlar değildir.



Türk sporunun gelişmesi ve örnek teşkil etmesi için yetkilileri, tasvip etmediğimiz bu olaylara neden olanlara gerekli cezaların verilmesi hususunda göreve davet ediyoruz."