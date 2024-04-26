Beşiktaş'tan genç futbolculara yeni sözleşme

Beşiktaş, iç transferlerde genç futbolcularla yeni sözleşmeler yapıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlılarda Serkan Emrecan Terzi ile Göktuğ Baytekin'in sözleşmelerini 2026-27 sezon sonuna kadar, Yakup Arda Kılıç'ın ise 2027-28 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan, sahip oldukları potansiyel ve yetenekle gelecekte Kulübümüze ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımızdan Serkan Emrecan Terzi ile Göktuğ Baytekin’in sözleşmeleri 2026-27 sezonu sonuna kadar, Yakup Arda Kılıç’ın sözleşmesi ise 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği genç futbolcularımıza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."
Genç Futbolcularımızın Sözleşmeleri Yenilendi— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 26, 2024
Gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan, sahip oldukları potansiyel ve yetenekle gelecekte Kulübümüze ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımızdan Serkan Emrecan Terzi ile… pic.twitter.com/ZGzhdp10Lw
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