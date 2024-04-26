Beşiktaş'tan genç futbolculara yeni sözleşme

Beşiktaş, iç transferlerde genç futbolcularla yeni sözleşmeler yapıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlılarda Serkan Emrecan Terzi ile Göktuğ Baytekin'in sözleşmelerini 2026-27 sezon sonuna kadar, Yakup Arda Kılıç'ın ise 2027-28 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan, sahip oldukları potansiyel ve yetenekle gelecekte Kulübümüze ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımızdan Serkan Emrecan Terzi ile Göktuğ Baytekin’in sözleşmeleri 2026-27 sezonu sonuna kadar, Yakup Arda Kılıç’ın sözleşmesi ise 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.



Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği genç futbolcularımıza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."