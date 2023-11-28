Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş'ın, Samsunspor ile oyandığı maçta siyah-beyazlı Rosier ve Masuaku sakatlandı.

Beşiktaş kulübü, iki futbolcusunun sağlık durumu hakkında Rosier'in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtığa, Masuaku'nun ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödeme rastlandığını açıkladı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı müsabakada sol ayak topuk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Valentin Rosier’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptanmıştır.



Aynı müsabaka sonrası sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Arthur Masuaku’nun yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Her iki oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."