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Beşiktaş'tan TFF'ye ziyaret

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri Mete Vardar ile Onur Göçmez, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için Riva'ya geldi.

Beşiktaş'tan TFF'ye ziyaret

Trendyol 'in 25. haftasında Kayserispor ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak olan 'ta As Başkan Mete Vardar ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Göçmez, Türkiye Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ziyarette bulundu.

'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı yöneticilerin son dönemdeki hakem kararları üzerine Başkan Büyükekşi ile görüşeceği öğrenildi.

Ayrıca Beşiktaş, görüşme talebini hafta içi TFF'ye iletmiş, ancak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'la oynayacağı maçtan önce görüşmeyi etik bulmadığını belirtmişti.

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