NTV.COM.TR’ye geri dön

Biber gazlı saldırıya uğramıştı: Ailesi ile Trabzonspor’u ziyaret etti

Bursa’da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat (9) ve ailesi, Trabzonspor’u ziyaret etti.

Biber gazlı saldırıya uğramıştı: Ailesi ile Trabzonspor’u ziyaret etti

Bursa'da üzerinde formasıyla sokakta oturduğu sırada, yoldan geçen bisikletli bir şahsın biber gazlı saldırısına uğrayan Yusuf Emir Bolat ve ailesi, Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan’ın davetlisi olarak kente geldi.

Biber gazlı saldırıya uğramıştı: Ailesi ile Trabzonspor’u ziyaret etti - 1

Bordo-mavili kulübün Konyaspor maçında özel misafiri olan Yusuf Emir Bolat, ailesiyle birlikte takımın bugün yapılan son idmanına katıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolcularla görüşen Bolat ailesi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kentte Trabzonsporluların sevgisiyle karşılanan Yusuf Emir, yarın Konyaspor ile oynanacak müsabakada seremoniye çıkarak hayalini gerçekleştirecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...