Biber gazlı saldırıya uğramıştı: Ailesi ile Trabzonspor’u ziyaret etti

Bordo-mavili kulübün Konyaspor maçında özel misafiri olan Yusuf Emir Bolat, ailesiyle birlikte takımın bugün yapılan son idmanına katıldı.



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolcularla görüşen Bolat ailesi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kentte Trabzonsporluların sevgisiyle karşılanan Yusuf Emir, yarın Konyaspor ile oynanacak müsabakada seremoniye çıkarak hayalini gerçekleştirecek.