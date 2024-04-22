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Bir zamanlar Türk futboluna damga vurmuşlardı: Anadolu takımları kayboluyor

Bir zamanlar devlere meydan okuyan Anadolu takımları, Türk futbolundan kayboluyor. Eski Süper Lig şampiyonu Bursaspor, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, İzmir'in köklü kulübü Altay ve UEFA Kupası'nda peri masalı yazan Denizlispor, birer birer lig düşüyor.

Bir zamanlar Türk futboluna damga vurmuşlardı: Anadolu takımları kayboluyor

Transfer yanlışları ve mali krizler sebebiyle sahnesinden uzaklaşan takımlar, bu sezon alt liglerin yolunu tuttu.

Bursaspor ve Denizlispor 3. Lig'e, Altay ve Giresunspor 2. Lig'e, Akhisarspor ise Bölgesel Amatör Lig'e indi.

Son 20 yılda Türk futboluna damga vuran kulüplerin düşüşü hızlı oldu.

BURSASPOR 14 SENEDE 3 LİG GERİLEDİ

2009-2010 sezonunda Süper Lig'in beşinci farklı şampiyonu olarak tarih yazan Bursaspor, 14 senede üç lig geriledi.

ÇİFTE KUPALI AKHİSARSPOR 4 LİG DÜŞTÜ

Okan Buruk yönetiminde 2018'de Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kaldıran Akhisarspor ise 6 sezonda 4 lig düştü.

ALTAY 

42 sezonla Süper Lig tarihinde en çok boy gösteren yedinci kulüp olan Altay da basamakları hızlıca iniyor.

Efsanesi Mustafa Denizli'yle 2021'de Süper Lig'e dönen Siyah beyazlılar, sonraki üç sezonda ikinci lige kadar düştü.

DENİZLİSPOR 

2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda Sparta Prag ve Lyon gibi devleri eleyen Denizlispor da eski günlerini arıyor.

2021'de Süper Lig'e veda eden yeşil-siyahlıların düşüşü, TFF üçüncü lige kadar sürdü.

Art arda lig inen Ege ekibi, bu sezon da TFF 2. Lig'den düştü.

FIFA'DAN TRANSFER YASAĞI

Türk futbolundaki köklü kulüplerin kayboluşundaki baş etken ekonomi.

Bu sezon bir alt lige inen Bursaspor, Akhisarspor, Altay, Denizlispor ve Giresunspor, futbolcularına ödeyemedikleri borçlar nedeniyle FİFA'dan transfer yasağı aldı.

Süper Lig kulüpleri de aynı dertlerle boğuşuyor. Türk futbolunun en üst liginden 7 kulübün, FIFA'dan transfer yasağı bulunuyor.

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