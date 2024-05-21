Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK eşleşmesinin galibi karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Çorum'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı. İşte, Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK rövanş maçı hakkında bilgiler...



RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



İki takım arasındaki rövanş maçı, 24 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Bodrum'da oynanacak.



Yayıncı kanal bilgisi netleşince haberimizde yer vereceğiz.



FİNAL MAÇI ADANA'DA YAPILACAK



Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3'üncü ve son takımın belli olacağı Trendyol 1. Lig play-off final maçı, 30 Mayıs Perşembe günü Adana'da oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yeni Adana Stadı'nda oynanacak final, saat 20.00'de başlayacak.



