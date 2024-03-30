Bodrum FK galibiyet hasretine son vermek istiyor

Bodrum FK galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak.



Play-Off hattında yer alan yeşil-beyazlıların teknik direktörü İsmet Taşdemir, 2 haftalık milli aranın kendilerine çok iyi geldiğini söyledi. Sıkı bir fikstürün kendilerini beklediğini belirten Taşdemir, "Milli arayı güzel değerlendirdik, iyi çalıştık. Son milli araydı ve son bir yüklenme haftasıydı. Sıkı bir 7 maç bizi bekliyor, ona hazır olmak için bu arayı iyi geçirdik. Oyuncularımın moral ve motivasyonu iyi. Manisa maçı zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Takımın deneyimli oyuncularından Celal Dumanlı da kaybedilen puanları telafi edeceklerini söyledi. Celal, "Manisa FK zor bir deplasman. Play-Off için çok kredimizin kaldığını söyleyemeyeceğim. Bundan sonraki her maçın büyük önemi var. Manisa FK maçını kazanıp Play-Off'taki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Sezon başlarken kendimize bir iddia koymuyoruz ama bu sene de Play-Off iddiamız var. Bizi buralara kendi gayretimiz ve başarımız getiriyor. Bu sene inşallah Play-Off oynayıp üst lige çıkma şansı yakalayabiliriz." diye konuştu.

