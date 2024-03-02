Bodrumspor Başkanı Karakaya'dan istifa

Bodrumspor'da 13 yıldır başkanlık yapan ve başta futbol olmak üzere 10 branşta genç sporculara hizmet veren Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya görevine veda ettiğini duyurdu.

Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başkanlığı bırakma sebebim biliyorsunuz siyasete girme kararı aldım. Bodrumspor benim çocuğum gibi ve bu yüzden bir partide aktif görev alan siyasetçinin başkanlığını yakıştıramıyorum. Yönetimde siyasiler olabilir ama Bodrumspor başkanı bence siyasi olmamalıdır, tarafsız olmalıdır. Play-Off’a kalarak bana veda hediyesini veren Bodrum’un İncilerine, Adnan hocama teknik heyetine, 13 yıl boyunca dimdik arkamda duran yönetim kuruluma, 13 yıl boyunca her zaman en kötü günde arkamda duran Doğan Yıldırım liderliğindeki Asi Tayfa’ya, Tamer Yaman başkanlığındaki Bodrumspor 1931 Taraftar Derneğine, Goca Bodrumlulara, önceki dönem başkan ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum."



Karakaya, başkanlığı döneminde futbolda takımını amatörden ligden, 1. Lig'e taşımayı başardı. Bodrumspor ilk yılında futbolda Süper Lig Play-Off finaline kalmıştı.

