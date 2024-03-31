Borussia Dortmund, 10 yıl sonra deplasmanda Bayern Münih'i devirdi

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. İki ezeli rakibin mücadelesinde kazanan 2-0 ile Dortmund oldu.

Maça hızlı başlayan konuk ekip 10. dakikada Adeyemi ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. 83. dakikada Ryerson'un golüyle farkı 2'ye çıkaran Borussia Dortmund sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla sarı-siyahlılar puanını 53'e yükseltirken, Bayern Münih 60 puanda kaldı ve lider Leverkusen'le arasındaki fark 13'e yükseldi.