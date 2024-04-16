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Borussia Dortmund-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam sahasında İspanya'nın güçlü ekibi Atletico Madrid'i ağırlayacak. Oynanan ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Dortmund, taraftarı önünde kazanmak ve yarı final kapısını aralamak istiyor. Peki, Borussia Dortmund-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

çeyrek final rövanşında karşı karşıya gelecek olan ve Atletico Madrid, bir üst tura yükselmek için mücadele verecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Borussia Dortmund-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSİA DORTMUND-ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Alman ekip Borussia Dortmund, İspanyol takımı Atletico Madrid’i ağırlıyor.

Dortmund-Atletico Madrid mücadelesi 16 Nisan Salı günü saat 22.00’da başlayacak. Karşılaşma TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Borussia Dortmund-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

AVANTAJ ATLETİCO MADRİD'DE

Atletico Madrid ile Borussia Dortmund arasında geçtiğimiz hafta oynanan çeyrek final ilk maçını Atletico Madrid 2-1 kazanmıştı. Zorlu mücadele öncesi iki takım da hafta sonunu galibiyetle kapattı.

Atletico Madrid sahasında Girona'yı 3-1 yenerken, Borussia Dortmund da Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

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