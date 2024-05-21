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Di Maria'nın anahtarı Jose Mourinho'da

Beşiktaş, gelecek sezon iddialı bir kadro kurabilmek için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör adaylarından Jose Mourinho'nun Angel Di Maria transferinde kilit rol oynayacağı kaydedildi.

Di Maria'nın anahtarı Jose Mourinho'da

'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı.

Son olarak siyah-beyazlıların İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Jose Mourinho'ya teklif yaptıklarını ve gelecek hafta İtalya'da tekrar masaya oturacaklarını açıklamıştı.

Akşam'ın Portekiz basınına dayandırdığı habere göre, Mourinho ve Di Maria transferlerinin birbiriyle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ın Di Maria'yı ikna edebilmesi için daha önce hocalığını yapan Jose Mourinho ile anlaşacağı belirtildi.

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