Borussia Dortmunda ve Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan Real Madrid, Dortmund'u devirerek kupayı bir kez daha müzesine götürmek istiyor. A Milli Takım oyuncumuz Arda Güler'in ise Şampiyonlar Ligi finalinde oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Borussia Dortmund-Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?



ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Borussia Dortmund-Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.



Saat 22.00'da başlayacak olan mücadelenin TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

