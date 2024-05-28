Borussia Dortmunda ve Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan Real Madrid, Dortmund'u devirerek kupayı bir kez daha müzesine götürmek istiyor. A Milli Takım oyuncumuz Arda Güler'in ise Şampiyonlar Ligi finalinde oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Borussia Dortmund-Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund-Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
Saat 22.00'da başlayacak olan mücadelenin TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç için düzenlenen basın toplantısında milli futbolcumuz Arda Güler hakkında da konuştu.
Ancelotti, maç içindeki duruma göre kullanacağı futbolculardan birinin Arda Güler olabileceğini söyledi.
Carlo Ancelotti, "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Neredeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda" ifadelerini kullandı.
MAÇI SLOVEN HAKEM YÖNETECEK
Zorlu karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çalacak.
Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi François Letexier olacak.
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