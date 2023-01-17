Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham için transfer açıklaması: Paraya ihtiyacımız var

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Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Avrupa’nın dev kulüpleri Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Paris Saint Germain'in peşinde olduğu iddia edilen Jude Bellingham hakkında konuştu.

"PARAYA İHTİYACIMIZ VAR"



Kehl, "Şu anda böyle bir girişim yok. Bellingham'a herhangi bir teklif gelmedi. Elbette yeni oyuncularla sözleşme imzalamak için paraya ihtiyacımız var. Ancak bunu tek bir oyuncuya bağlamamalıyız" dedi.



Kehl,, "Jude burada inanılmaz ilerleme kaydetti. Futbol oynama şekli, mücadeleci ruhu ve bağlılığıyla, gerçekten kulübün bir parçası olduğunu hisseden gerçek bir Dortmund oyuncusu oldu" diye konuştu.



Real Madrid'in 19 yaşındaki orta saha için 100 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.



Bu sezon Dortmund formasıyla 22 maça çıkan İngiliz futbolcu, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.