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Bellingham'ın tercihi Real Madrid

Avrupa’nın dev kulüpleri Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Paris Saint Germain peşinde olduğu Jude Bellingham İspanya'ya gidiyor.

Bellingham'ın tercihi Real Madrid

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Borussia Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham, 'ye dönmeye sıcak bakmıyor. Avrupa’nın dev kulüpleri Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Paris Saint Germain peşinde olduğu Jude Bellingham'ın İspanya'ya gideceği öne sürüldü.

İspanyol spor gazetesi Marca'da yer alan haberde, Real Madrid'in yaklaşık bir yıldır Bellingham ve ailesiyle görüştüğü, sezon sonunda transferin gerçekleşmeme ihtimalinin çok düşük olduğu kaydedildi.

Haberde, Liverpool'un da genç oyuncuya ilgisinin olmasına rağmen Bellingham'ın tercihini Real Madrid'den yana kullanacağı belirtildi.

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 27 maçta süre alan Bellingham, 9 gol ve 4 asist kaydetti. İngiltere Milli Takımı'yla ise 2022 Dünya Kupası'nda 5 maçta süre alan genç oyuncu 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Bellingham'ın tercihi Real Madrid - 1

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