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Borussia Dortmund'dan yeni sözleşme: Marco Reus'un sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Alman futbolcusu Marco Reus’un sözleşmesinin 2023-2024 yılının sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Borussia Dortmund'dan yeni sözleşme: Marco Reus'un sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı

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, 33 yaşındaki Alman futbolcusu Marco Reus ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. 

Açıklamada Reus'un sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

Sözleşmesi uzattığı için mutlu olduğunu söyleyen Reus, kariyerinde her zaman Dortmund dışında başka bir kulüpte oynamamayı tercih ettiğini ifade etti. Alman futbolcu ayrıca hedeflerinin Bundesliga'da şampiyonluk olduğunu da sözlerine ekledi.

Sarı-siyahlı formayla toplamda 415 maça çıkan Reus, 173 gol, 101 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 24 müsabakada görev alan deneyimli futbolcu, 8 gol atarken, 6 de asist yaptı.

Borussia Dortmund'dan yeni sözleşme: Marco Reus'un sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı - 1
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