Bournemouth Premier League'e döndü

2019-2020 sezonunda 34. puanla 18. olup bir alt lige düşen Bournemouth, 2 sezon sonra Premier League'e dönüyor.



Championship Ligi'nin 45. haftasında kendi sahasında Nottingham Forest ile karşılaşan Bournemouth, 83. dakikada Kieffer Moore'un attığı gol ile rakibini 1-0 yenmeyi başardı.



Bitime 1 hafta kala Championship ikinciliğini garantileyen Bournemouth puanını 85 yaparken, Nottingham Forest ise 79 puanda kaldı. Ligde daha önce Londra ekibi Fulham sezonu lider tamamlayıp Premier League'e yükselmeyi garantilemişti.