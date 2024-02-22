Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırı: 6 futbolcu yaralandı

Brezilya'nın kuzeydoğu bölgesindeki dokuz eyaletten gelen kulüplerin katılımıyla düzenlenen Copa do Nordeste'de oynanan bir karşılaşma bombalı saldırıya sebep oldu.

Sport Recife ile Fortaleza arasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle tamamlanan mücadeleni ardından, Fortaleza takım otobüsüne Sport Recife taraftarları saldırdı.

BOMBALI SALDIRIDA 6 FUTBOLCU YARALANDI

Taşlardan ziyade bombaların da kullanıldığı olayda 6 Fortaleza futbolcusu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan oyuncular arasında kaleci Joao Ricardo, sol bek Gonzalo Escobar, sağ bek Dudu, defans oyuncuları Titi ve Brítez ile orta saha oyuncusu Lucas Sasha yer aldı.

SUÇLULAR BULUNANA KADAR SAHAYA ÇIKMAMA KARARI ALDI

Fortaleza başkanı Marcelo Paz saldırı anına ilişkin bir video paylaştı. Ayrıca oyuncuların hastanedeki görüntülerini de paylaştı.

Paz, kulübün ancak tüm yaralı oyuncuları iyileştikten ve saldırıdan sorumlu suçlular tespit edilip cezalandırıldıktan sonra yeniden maçlara çıkma niyetinde olduğunu belirtti.

"BU BİR CİNAYET GİRİŞİMİYDİ!"

Kulüp başkanı yaptığı açıklamada, "Joao Ricardo'nun kafasında altı dikiş var. Escobar'ın 13 dikişi var. Oyuncular iyileşene ve sorumlular cezalandırılana kadar Fortaleza'nın maça çıkmamasından yanayım. Bu bir cinayet girişimiydi." diye konuştu.