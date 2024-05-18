Brighton, De Zerbi'nin ayrılığını duyurdu

Premier Lig ekibi Brighton, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin yarın sahasında oynayacağı Manchester United mücadelesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu.

Haziran 2026'ya kadar mavi-beyazlılarla sözleşmesi bulunan İtalyan çalıştırıcının, karşılıklı anlaşarak yollarını ayıracağı da belirtildi.

Graham Potter'ın Chelsea'ye gitmesinin ardından Eylül 2022'de Brighton'a katılan De Zerbi, kulübün 2022/23 sezonunda en iyi derecesini elde etmesini sağlamış ve bu sezon başında kulübü UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya taşımıştı.

"KULÜBÜMÜZÜN BAŞARDIKLARIYLA GURUR DUYUYORUM"

Roberto de Zerbi ise ayrılıkla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Brighton'dan ayrıldığım için çok üzgünüm ancak oyuncularımın ve ekibimin geçtiğimiz iki tarihi sezonda kulüpteki herkesin ve muhteşem taraftarlarımızın desteğiyle başardıklarıyla gurur duyuyorum. Brighton'daki görevimi sonlandırmaya karar verdik; böylece kulüp ve ben, kendi fikir ve vizyonlarımızın yanı sıra işimiz ve insani değerlerimiz doğrultusunda, her birimize en uygun şekilde çalışmaya devam edebiliriz. Premier Lig'de çalıştığım yoğun ve zorlu iki yıldan gerçekten keyif aldım, özellikle de bu sezon dört büyük turnuvada mücadele ettim. Şimdi ayrılmak bana gelecek planlarıma karar vermeden önce bir mola vermek için zaman sağlıyor."

Brighton Başkanı Tony Bloom ise şunları söyledi: "Roberto bize iki mükemmel sezon yaşattı ve bu sezonda kulübü yeni zirvelere taşıdı; özellikle de Albion taraftarlarının hafızalarında uzun süre yer edecek olan ilk Avrupa seferimizde. Roberto'nun sözleşmesinin her iki tarafa da uygun bir zamanda sona erdirilmesi konusunda karşılıklı olarak mutabık kaldık; bu sayede gelecek sezon için planlarımızı en erken zamanda yapabileceğiz ve Roberto da bir sonraki hamlesini ve geleceğini düşünmek için bolca zamana sahip olacak.