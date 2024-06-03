Bu sezon hangi takımlar küme düştü? İşte küme düşen ve üst lige çıkan takımlar

Sivas'taki TFF 2. Lig play-off finaliyle tamamlanan 2023-2024 sezonunda en son bir üst lige yükselen ekip, Iğdır FK oldu. Alt liglerde 12 takım bir üst lige çıkarken, 27 ekip küme düştü. Bölgesel Amatör Lig'den 12 takım gelecek sezon TFF 3. Lig'de yer almaya hak kazandı.



65 İLDEN 139 TAKIM



Gelecek sezon 65 ilden 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerde; Süper Lig'de 19, 1. Lig'de 20, TFF 2. Lig'de 36 ve TFF 3. Lig'de 64 takım yer alacak.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gelen talepler üzerine yarışma hakları TFF tarafından dondurulan 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, 3. Lig'de Kahramanmaraşspor ile Kahramanmaraş İstiklalspor, 2024-2025'te mevcut liglerinde mücadelelerini sürdürecek.



Ardahan, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Hakkari, Kars, Kilis, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli ve Yalova'dan temsilcinin bulunmayacağı liglerde İstanbul'dan 20 ekipten 6'sı Süper Lig'de mücadele edecek.



İzmir'den 10, Ankara'dan ise 8 ekibin bulunacağı profesyonel liglerde, Bursa'dan 6, Antalya'dan 5, Adana, Aydın, Balıkesir, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Şanlıurfa ve Trabzon'dan üçer takım yer alacak.



SÜPER LİG VE 1. LİG'DE DURUM



Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'de İstanbulspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü takımları küme düştü. Göztepe, tekrar Süper Lig'e dönerken, Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek Eyüspor ile Bodrum FK, ligin 76. ve 77. takımları olacak.



Giresunspor, Altay ve Tuzlaspor'un düştüğü 1. Lig'in yeni takımları Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor ve Iğdır FK, ilk kez Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.



DÜŞENLER VE ÇIKANLAR



Profesyonel liglerde yükselen ve düşen ekipler şöyle:



Süper Lig



Şampiyon: Galatasaray



Düşenler: İstanbulspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü



1. Lig



Süper Lig'e çıkanlar: Eyüpspor, Göztepe, Bodrum FK



Düşenler: Giresunspor, Altay, Tuzlaspor



TFF 2. Lig



1. Lig'e çıkanlar: Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK



Düşenler: Adıyaman FK, Bursaspor, Kırşehir Futbol, Zonguldak Kömürspor, Uşakspor, Denizlispor, Düzcespor, Etimesgut Belediyespor



TFF 3. Lig



TFF 2. Lig'e çıkanlar: Kepezspor, Batman Petrolspor, Karaköprü Belediyespor, Adana 1954 FK, Elazığspor, Erbaaspor



Düşenler: Tarsus İdman Yurdu, Malatya Arguvanspor, Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Sapanca Gençlikspor, Eynesil Belediyespor, Hacettepe 1945, Sivas Dört Eylül, Akhisarspor, Darıca Gençlerbirliği, Sultanbeyli Belediyespor, Çatalcaspor, Siirt İl Özel İdare



Bölgesel Amatör Lig



TFF 3. Lig'e çıkanlar: Beykoz İshaklıspor, Çorluspor 1947, Nilüfer Belediye FK, Tire 2021 FK, Muğlaspor, 1926 Polatlı Belediyespor, Niğde Belediyespor, Viranşehir Belediyespor, Mazıdağı Fosfatspor, Çayelispor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Türk Metal 1963