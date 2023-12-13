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Buket Tekışık kimdir? Avukat Buket Tekışık hakkında bilgiler

İstanbul Barosu'na üye olan avukat Buket Nurşah Tekışık, Instagram hesabından "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" notuyla fotoğraflar paylaştı. Çağlayan Adliyesi'nde bir savcının odasında çekildiği öne sürülen fotoğraflar tepkiye neden oldu. Peki, Avukat Buket Tekışık kimdir?

Buket Tekışık kimdir? Avukat Buket Tekışık hakkında bilgiler

İstanbul'da avukat Buket Nurşah Tekışık, Çağlayan Adliyesi'nde savcı odasında çektirdiği fotoğraflar tepki çekti. Tekışık, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatırken savcı hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edildi. İşte, Buket Tekışık hakkında bilgiler...

AVUKAT BUKET NURŞAH TEKIŞIK ?

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden mezun olan Buket Nurşah Tekışık, Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu.

Tekışık'ın, Linkedin'de paylaştığı bilgi notunda, "İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olduğunu belirtiyor.

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