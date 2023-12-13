Buket Tekışık kimdir? Avukat Buket Tekışık hakkında bilgiler

İstanbul'da avukat Buket Nurşah Tekışık, Çağlayan Adliyesi'nde savcı odasında çektirdiği fotoğraflar tepki çekti. Avukat Tekışık, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatırken savcı hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edildi. İşte, Buket Tekışık hakkında bilgiler...



AVUKAT BUKET NURŞAH TEKIŞIK KİMDİR?



Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden mezun olan Buket Nurşah Tekışık, Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu.



Tekışık'ın, Linkedin'de paylaştığı bilgi notunda, "İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olduğunu belirtiyor.

