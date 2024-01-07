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Bülent Uygun'dan transfer mesajı: "Yarından itibaren başlıyoruz"

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kayserispor galibiyetinin ardından transfer çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Uygun, "3-4 transfer yapacağız, yönetimimiz o konuyla ilgili çalışmalarını yapıyor. Yarından itibaren başlıyoruz.Daha iyisini ve daha güzelini yapmaya, daha çok çalışmaya, hırsımız, mücadelemizle bambaşka bir Sivasspor'u kısa zamanda sevenlerimize izletmek istiyoruz" diye konuştu.

Bülent Uygun'dan transfer mesajı: "Yarından itibaren başlıyoruz"

Teknik Direktörü Bülent Uygun; 'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada yarından itibaren transfer çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

"3-4 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, "Kadro yapısı itibarıyla eksiklikler olunca sakatlıktan çıkan futbolcuların maç kondisyonları eksik olunca ister istemez oyunda düşüşler oldu. Oyun planlarında, sistemlerde ve taktiklerde değişiklikler yaparak maçı dakika dakika planladık. 90 dakika içerisinde bazı bölümlerde üstün oynadığımız zamanlar oldu, bazen rakibe verdiğimiz zamanlar oldu.

Dolayısıyla 3-4 transfer yapacağız, yönetimimiz o konuyla ilgili çalışmalarını yapıyor. Yarından itibaren başlıyoruz.Daha iyisini ve daha güzelini yapmaya, daha çok çalışmaya, hırsımız, mücadelemizle bambaşka bir Sivasspor'u kısa zamanda sevenlerimize izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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