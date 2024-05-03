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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçıyla çıkış arıyor: İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta başlıyor. Avrupa potasından çıkma tehlikesi bulunan Beşiktaş, ilk 5 mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçıyla çıkış arıyor: İlk 11'ler belli oldu

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Son 7 maçında 1 galibiyet alabilen siyah beyazlılar, Süper Lig'de 35. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

EKSİKLER

Kırmızı kart cezalısı El Musrati'nin yanı sıra tedavisi süren Gedson ve Tayfur Bingöl kadroda yer almayacak. Arthur Masuaku’nun ise  diz kapağı altı yağ dokuda ödem (hoffa impingement sendromu) saptandığı açıklandı. 

Ailevi sebeplerden dolayı ülkesine giden Amartey da forma giyemeyecek.

Konuk ekip Çaykur Rizespor da Avrupa kupalarına katılım peşinde.

Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibi, yedinci sırada.

Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Salih, Muçi, Rashica, Ghezzal, Semih ve Muleka

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha, Alikulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Akintola, Gaich

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