Bundesliga tarihinde ilk: Bayer Leverkusen namağlup şampiyon!

Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın son haftasında sahasında Augsburg'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk kupasına kavuştu.



BUNDESLİGA TARİHİNE GEÇTİ



Ligde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Xabi Alonso'nun öğrencileri, tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 51 maça çıkartırken, Bundesliga tarihine geçerek namağlup şampiyon olmayı başaran ilk takım oldu.

Kırmızı-siyahlılar bu sezon ligde 28 galibiyet, 6 beraberlik alırken hiç yenilgi yaşamadı. Ayrıca 89 gol atarken, kalesinde ise 24 gol gördü.

TÜM KULVARLARDA NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUĞA 2 MAÇ



Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta, Almanya Kupası'nda ise Kaiserslautern'i mağlup etmesi durumunda mücadele verdiği 3 kulvarda da namağlup şampiyonluğa ulaşacak.