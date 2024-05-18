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Bundesliga tarihinde ilk: Bayer Leverkusen namağlup şampiyon!

Almanya Bundesliga'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, Augsburg'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk kupasına ulaştı. Xabi Alonso'nun öğrencileri namağlup şampiyon olarak Bundesliga tarihinde bir ilke imza attı. Bu sonuçla birlikte kırmızı-siyahlılar yenilmezlik serisini de 51 maça çıkarttı.

Bundesliga tarihinde ilk: Bayer Leverkusen namağlup şampiyon!

Bayer Leverkusen, 'nın son haftasında sahasında Augsburg'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk kupasına kavuştu.

BUNDESLİGA TARİHİNE GEÇTİ

Ligde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Xabi Alonso'nun öğrencileri, tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 51 maça çıkartırken, Bundesliga tarihine geçerek namağlup şampiyon olmayı başaran ilk takım oldu.

Kırmızı-siyahlılar bu sezon ligde 28 galibiyet, 6 beraberlik alırken hiç yenilgi yaşamadı. Ayrıca 89 gol atarken, kalesinde ise 24 gol gördü.

TÜM KULVARLARDA NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUĞA 2 MAÇ

Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta, Almanya Kupası'nda ise Kaiserslautern'i mağlup etmesi durumunda mücadele verdiği 3 kulvarda da namağlup şampiyonluğa ulaşacak.

Bundesliga tarihinde ilk: Bayer Leverkusen namağlup şampiyon! - 1

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