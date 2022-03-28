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Burak Elmas'tan TFF'ye yanıt

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum" ifadesini yazılı bir açıklamayla yalanlayan TFF'ye yanıt verdi. Elmas, "TFF Başkanı’nın yaptığı açıklamayı hayret ve üzüntüyle okudum. Kendisi, altı kişinin bir arada şahit olduğu bir toplantıda yaşananları hiçbir endişe duymadan yalan olarak nitelemiştir. Asıl yalan budur" dedi.

Haberler - DHA 28.03.2022 - 00:08

Burak Elmas'tan TFF'ye yanıt

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TFF'den Burak Elmas açıklaması

TFF'den Burak Elmas açıklaması

Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bugün kendisi ile ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kulübümüzün demokratik bir şekilde ve tüzüklerimize uygun olarak gerçekleşen Olağan Genel Kurulu sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nın yaptığı açıklamayı hayret ve üzüntüyle okudum. Kendisi, altı kişinin bir arada şahit olduğu bir toplantıda yaşananları hiçbir endişe duymadan yalan olarak nitelemiştir. Asıl yalan budur! Sayın Başkan, asli görevi olan Türk futbolunu yönetmeyi ve çürümüş hakemlik müessesesini ıslah etmeyi başaramadığından, her durumdan ucuz kahramanlık üretmeye çalışmaktadır.

Sayın Nihat Özdemir,

TÜRK FUTBOLUNA SON BİR İYİLİK YAPIN ve İSTİFA EDİN!

Bu vesileyle belirtmek isterim ki yeni yönetimimizin belirleneceği seçimlerimiz tamamlanıp, mazbatamızı devrettiğimiz görevdeki son saniyemize kadar Galatasaray ve adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

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