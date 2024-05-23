Burak Kızılhan kimdir? Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda yer alan Burak Kızılhan kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Burak Kızılhan, 1984 yılında doğdu. Şişli Terakki’de ilkokulu okuyan Burak Kızılhan liseyi Fransız Lisesi'nde okudu. Ardından lisans eğitimini Londra, İngiltere'deki Hertfordshire Üniversitesi'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde yaptı.



Lisans eğitimine ek olarak, Londra, İngiltere'deki Brunel Üniversitesi'nde Mühendislik Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca Yönetici Eğitimini Finans alanında Boston, ABD'deki Harvard Business School'da tamamladı.



Burak Kızılhan, Fortune Türkiye’nin hazırladığı “Gelecek Vaat Eden 20 Yönetici” listesinde yer aldı.



Mühendislik yönetimi üzerinde mastır yapan Burak Kızılhan, iki sene Londra’da Schneider Elektrik’te çalıştı.

2010 yazından itibaren de aile şirketinde çalışan Kızılhan, şirketin Ortadoğu ve Kuzey Afrika koluna bakıyor.