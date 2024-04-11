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Burnley teknik direktörü Kompany'ye 2 maç ceza

İngiltere Futbol Federasyonu, Burnley Teknik Direktörü Kompany'ye hakem kararlarına tepki göstermesiyle birlikte kırmızı kartla ihraç edilmesinin ardından biri ertelemeli 2 maç ceza verdi.

Burnley teknik direktörü Kompany'ye 2 maç ceza

ekiplerinden Burnley'nin teknik direktörü Vincent Kompany, Chelsea maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle biri ertelemeli 2 maçtan men cezası aldı.

Burnley'yi geçen yıl Premier Lig'e çıkaran, bu sezon ise düşmeme mücadelesi veren Belçikalı teknik adam, 30 Mart'ta Chelsea ile oynadıkları maçta hakemin penaltı ve kart kararlarına gösterdiği tepki sonrası kırmızı kart görmüştü.

Premier Lig'deki hakem standardının da yeterince iyi olmadığını savunan 38 yaşındaki Kompany, federasyon tarafından biri yıl sonuna kadar ertelenen iki maçtan men ve 10 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

Kompany, cumartesi günü takımının Brighton Hove Albion ile oynayacağı maçta saha kenarındaki yerini alamayacak.

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