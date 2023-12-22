Bursaspor Kadın Basketbol vize sorunu yaşadığı için İngiltere'ye 5 oyuncuyla gitti

Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında London Lions Women ile karşılaştı.

YALNIZCA 5 OYUNCUYLA MÜCADELE ETTİ

Ancak basketbol tarihinde ender gorülebilecek bir olay yaşandı. Yeşil-beyazlılar vize sorunu yaşadığı için deplasmana 5 oyuncusunu gönderebildi.

Hürriyet'in haberine göre, spor tarihinde nadir görülen bir olay yaşayan Bursaspor'da oyun esnasnda takımın benchinde antrenör veya yedek oyuncu bulunmuyordu.

BURSASPOR BAŞVURULARI ZAMANINDA YAPTIĞINI AÇIKLADI

Kulüp, vize başvurularının zamanında yapıldığını ancak İngiltere Büyükelçiliği'nin yardım etmeyerek mağduriyete neden olduğunu açıkladı.

Bursa Uludağ Kadın Basketbol, London Lions'a 122-63 mağlup oldu.