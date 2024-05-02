Tomislav Mijatovic 2 yıl daha Anadolu Efes'te

- Anadolu Efes Basketbol Takımı, başantrenör Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tomislav Mijatovic, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında başantrenörümüz olarak görev yapacak." ifadesi kullanıldı.



44 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilmişti.

