Tomislav Mijatovic 2 yıl daha Anadolu Efes'te

- Anadolu Efes Basketbol Takımı, başantrenör Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tomislav Mijatovic, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında başantrenörümüz olarak görev yapacak." ifadesi kullanıldı.
44 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilmişti.
✍️ Tomislav Mijatovic 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Başantrenörümüz olarak görev yapacak! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/hJKaqGpH7F— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) May 2, 2024
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